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Музыканты SUFFOCATION, ATHEIST в VORACIOUS SCOURGE



Олдскульный дэт-металл-проект VORACIOUS SCOURGE, в состав которого входят Adrie Klooosterwaard (SINISTER), Mike Smith (ex-SUFFOCATION), Tony Choy (ex-PESTILENCE, ATHEIST), Jason McIntyre (SUTURE) и Billy Richard, выпустят в дидижипаке, на виниле и в цифровом варианте альбом "In Death" двадцать первого августа на Massacre Records. За оформление отвечал John Quevedo Janssens. Jörg Uken занимался сведением и проводил мастеринг в Soundlodge Recording.











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