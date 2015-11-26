Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Басист METALLICA: «Цой в России что-то типа Дэвида Боуи» 69
*Live Nation сокращает гонорары музыкантам и переводит на них... 43
*Барабанщик ATTILA подозревается в анальном изнасиловании 32
*Лидер DESTRUCTION: «Не хочу, чтобы металл стал новой хипстер... 26
*MEGADETH записывают 18 песен 23
[= ||| все новости группы



*

Voracious Scourge

*
| - |

|||| сегодня

Музыканты SUFFOCATION, ATHEIST в VORACIOUS SCOURGE



*
zoom
*
* *
Олдскульный дэт-металл-проект VORACIOUS SCOURGE, в состав которого входят Adrie Klooosterwaard (SINISTER), Mike Smith (ex-SUFFOCATION), Tony Choy (ex-PESTILENCE, ATHEIST), Jason McIntyre (SUTURE) и Billy Richard, выпустят в дидижипаке, на виниле и в цифровом варианте альбом "In Death" двадцать первого августа на Massacre Records. За оформление отвечал John Quevedo Janssens. Jörg Uken занимался сведением и проводил мастеринг в Soundlodge Recording.

VORACIOUS SCOURGE Feat. Former SUFFOCATION, ATHEIST Members:




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать 1 )

rassol


30 июн 2020, 18:05		Только вот нахера?


Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).


просмотров: 105

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Реклама на DARKSIDE.ru Рейтинг@Mail.ru

1997-2020 © Russian Darkside e-Zine.    Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом