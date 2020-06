все новости группы







30 июн 2020 : SAVOY BROWN выпустят альбом летом



SAVOY BROWN выпустят альбом летом



SAVOY BROWN двадцать восьмого августа на Quarto Valley Records выпустят новую работу, получившую название Ain’t Done Yet:



"All Gone Wrong"

"Devil’s Highway"

"River On The Rise"

"Borrowed Time"

"Ain’t Done Yet"

"Feel Like A Gypsy"

"Jaguar Car"

"Rockin’ in Louisiana"

"Soho Girl"

"Crying Guitar"







