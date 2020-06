30 июн 2020



Вокалист KILLING JOKE в BLACK & RED



Вокалист KILLING JOKE Jaz Coleman объявил о том, что совместно с Ondrej Smeykal он основал проект BLACK & RED, дебютный сингл которого, "On The Day The Earth Went Mad", доступен на всех цифровых ресурсах. Кроме того, он вышел и на лимитированном 10"-красном виниле на Cadiz Music.

















