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Denominate

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Страна
FinlandФинляндия
Стиль
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Новая песня DENOMINATE



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"Abandoned", новая песня группы DENOMINATE, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома Isochron, выход которого запланирован на 24 июля на Inverse Records:

"The Chain"
"Departure"
"Abandoned"
"Succession"
"Desolation"
"The Chronicler"
"Isochron"

Finnish Progressive Death Metallers DENOMINATE Streaming New Single "Abandoned"; New Album To Be Released This Month



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