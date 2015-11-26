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Новая песня DENOMINATE
"Abandoned", новая песня группы DENOMINATE, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома Isochron, выход которого запланирован на 24 июля на Inverse Records:
"The Chain"
"Departure"
"Abandoned"
"Succession"
"Desolation"
"The Chronicler"
"Isochron"
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