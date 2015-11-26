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Denominate

Финляндия

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2 июл 2020 : Новая песня DENOMINATE



сегодня



Новая песня DENOMINATE



"Abandoned", новая песня группы DENOMINATE, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома Isochron, выход которого запланирован на 24 июля на Inverse Records:



"The Chain"

"Departure"

"Abandoned"

"Succession"

"Desolation"

"The Chronicler"

"Isochron"







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