2 июл 2020 : Новый альбом ATHANATHEOS доступен для прослушивани



сегодня



Новый альбом ATHANATHEOS доступен для прослушивани



"Prophetic Era (Or How Yahveh Became The One)", новый альбом французской эпик дэт трэш блэк дэт группы ATHANATHEOS, доступен для прослушивания ниже. За оформление отвечал Jérôme Mahé.

Prophetic Era (Or How Yahveh Became The One) by ATHANATHEOS





