Профессиональное видео полного выступления PHARAO



Профессиональное видео полного выступления PHARAO, которое состоялось в рамках фестиваля Wacken Open Air 2011, доступно для просмотра ниже.



Сет-лист:



"We Are"

"Seconds To Minutes"

"Why Not"

"The Other Side"

"Mother Earth"

"Road To Nowhere"

"On The Attack"







