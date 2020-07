Видео с текстом от RUMAHOY

1 июл 2020



RUMAHOY опубликовали официальное видео с текстом на песню “Treasure Gun”, которая будет включена в выходящий семнадцатого июля на Napalm Records альбом Time II: Party:



"Cowboys Of The Sea"

"Time To Party"

"Treasure Gun"

"The Legend Of Captain Yarrface"

"Harambe, The Pirate Gorilla"

"Poop Deck Party"

"The Beer From My Town Is Better Than Yours"

"1000 Years Of Dust"

"Full Mast"

"Stolen Treasure"







