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Бивис и Баттхед возвращаются!



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Comedy Central объявила о заключении грандиозного контракта с обладателем премии Emmy Майком Джаджем (Mike Judge) на переосмысление мультсериала MTV "Beavis And Butt-Head" (поколение X) о двух мультяшных подростках, знаменитых своим ностальгическим смехом и любовью к хэви-металлу.

Запущенный в 1993 году, "Beavis And Butt-Head" быстро стал важным и знаковым явлением в поп-культуре и положил начало телевизионной революции со своим чистым, безупречным, сатирическим комментарием о молодости и отрочестве. Затрагивающий историю двух подростков-лентяев, сериал быстро пошёл в массы и обрёл большое количество поклонников, чем не мог похвастаться ни один подобный мультсериал до этого. В нём активно поднималась социальная проблематика, такая как подростковое ожирение, права рабочих, тенденции в СМИ, — в итоге шоу, связанное с целым поколением, претендует на звание одного из самых инновационных сериалов в свой временной промежуток.

В этой новой итерации Бивис и Баттхед окажутся в совершенно новом мире Поколения Z.

Comedy Central заказала два сезона новой серии с мета-темами, узнаваемыми как новыми, так и старыми поклонниками, — родителями поколения X и их детьми поколения Z.

Judge должен придумать, спродюсировать и озвучить обоих культовых персонажей.

«Мы очень рады снова работать с Mike'ом Judge'ом и великолепной командой из 3 Arts, так как мы удвоили свои усилия по работе над анимацией для взрослых в Comedy Central, — говорит Chris McCarthy, президент Entertainment & Youth Group. — Бивис и Баттхед были определяющим голосом поколения, и мы не можем дождаться момента, когда сможем посмотреть, как они будут перемещаться по предательским водам совершенно нового и незнакомого для них современного мира».

«Кажется, настал момент, когда вновь стоит стать глупым», — добавляет Mike.

Heavy Metal-Loving Cartoon Characters



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КомментарииСкрыть/показать 2 )

Petrovich Sexyy


2 июл 2020, 16:55		Наконец приятная новость.

Corpsegrinder04


2 июл 2020, 17:11		Будет что-то вроде нового простоквашино с Охлобыстиным и Сукачевым. Хотя если позовут Чонишвили озвучивать, посмотрю с удовольствием.


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