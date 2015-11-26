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Yngwie J. Malmsteen's Rising Force

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JEFF SCOTT SOTO: «Хотел бы зарыть топор войны с YNGWIE MALMSTEEN, но...»



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JEFF SCOTT SOTO в недавнем интервью ответил на вопрос, испытывает ли он смешанные эмоции относительно YNGWIE MALMSTEEN'а:

«Это не смешанные эмоции. У меня есть настоящие эмоции, поэтому я бы хотел, чтобы мы просто похоронили топор войны и стали друзьями. Жизнь слишком коротка. Мы теряем так много наших героев, так много наших друзей, коллег, сверстников, членов семьи — неважно, как вы это называете — и я не хочу уходить с этой планеты ни с какими сожалениями ни с какими врагами. Поэтому я бы больше всего хотел, чтобы мы помирились, но по каким-то причинам сопротивление есть, и оно продолжает существовать. Всё, что я могу сделать, это продолжать протягивать оливковую ветвь и надеяться, что он ухватится за неё, мы сможем исправить то, что тянется, после стольких лет. Но я ни о чём не жалею. Это был потрясающий опыт обучения, это привело меня в то положение, в котором я нахожусь сегодня. Это дало мне старт. Я всегда буду смиренно принимать то, что без Yngwie я бы не получил столько возможностей, сколько имею сегодня. Так что да, насколько я осознаю, это был потрясающий позитивный опыт. Конечно, негативные моменты перевешивали положительные, чтобы я мог оставаться с ним, и поэтому мне пришлось двигаться дальше».

JEFF SCOTT SOTO On YNGWIE MALMSTEEN:





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