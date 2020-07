сегодня



Новое видео SIGNAL 13



"Stay With Me", новое видео группы SIGNAL 13, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из недавно выпущенного ЕР "Destination Unknown".



Трек-лист:



“Dirty”

“Karma”

“Make It Rain”

“Stay With Me”

“All Fired Up”







