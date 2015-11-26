TONY HARNELL, JOEL HOEKSTRA и JAMES LOMENZO в ECHOBATS
ECHOBATS, новая команда, в состав которой входят бывший вокалист TNT Tony Harnell, гитарист WHITESNAKE/TRANS-SIBERIAN ORCHESTRA Joel Hoekstra (guitar), rlfdbiybr NIGHT RANGER Eric Levy, барабанщик Matt Starr (MR. BIG, ACE FREHLEY) и басист James LoMenzo (WHITE LION, MEGADETH), представили сингл "Save Me From Loving You", за сведение которого отвечал Chris Collier.
Сообщений нет
Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).