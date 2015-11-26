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Echobats

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TONY HARNELL, JOEL HOEKSTRA и JAMES LOMENZO в ECHOBATS



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ECHOBATS, новая команда, в состав которой входят бывший вокалист TNT Tony Harnell, гитарист WHITESNAKE/TRANS-SIBERIAN ORCHESTRA Joel Hoekstra (guitar), rlfdbiybr NIGHT RANGER Eric Levy, барабанщик Matt Starr (MR. BIG, ACE FREHLEY) и басист James LoMenzo (WHITE LION, MEGADETH), представили сингл "Save Me From Loving You", за сведение которого отвечал Chris Collier.

TONY HARNELL, JOEL HOEKSTRA And JAMES LOMENZO Join Forces In ECHOBATS








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