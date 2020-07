сегодня



TONY HARNELL, JOEL HOEKSTRA и JAMES LOMENZO в ECHOBATS



ECHOBATS, новая команда, в состав которой входят бывший вокалист TNT Tony Harnell, гитарист WHITESNAKE/TRANS-SIBERIAN ORCHESTRA Joel Hoekstra (guitar), rlfdbiybr NIGHT RANGER Eric Levy, барабанщик Matt Starr (MR. BIG, ACE FREHLEY) и басист James LoMenzo (WHITE LION, MEGADETH), представили сингл "Save Me From Loving You", за сведение которого отвечал Chris Collier.



















+0 -0



просмотров: 193