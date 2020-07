сегодня



Видео с текстом от VICIOUS RUMORS



VICIOUS RUMORS опубликовали официальное видео с текстом на песню "Death Eternal", которая взята из выходящего двадцать первого августа на SPV/Steamhammer альбома "Celebration Decay".



Трек-лист:



01. Celebration Decay



02. Pulse Of The Dead



03. Arrival Of Desolation



04. Any Last Words



05. Asylum Of Blood



06. Darkness Divine



07. Long Way Home



08. Cold Blooded



09. Death Eternal



10. Collision Course Disaster



11. Masquerade Of Good Intentions



















