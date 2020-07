сегодня



Новая песня NEON COVEN



"Blame It On The Drugs", новая песня группы NEON COVEN, в состав которой входит Jacob Bunton (Mick Mars, ADLER, LYNAM) и Ace Von Johnson (L.A. GUNS, FASTER PUSSYCAT), доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Future Postponed", выход которого запланирован на тридцатое октября:



01. Blame It On The Drugs



02. Every Part Of Me



03. A World Without You



04. I'm The New Hit



05. Manic



06. Purgatory



07. Kiss Of Death



08. Spirits In The Hall (feat. Ramsey)



09. You're Never Getting Out Alive



10. Dead To Me



11. The Other Side Of Nowhere



















