Новое видео ANGEL



ANGEL, сольный проект вокалистки IMPERIA Helena'ы Iren Michaelsen, выпустит новую студийную работу, получившую название "A Woman's Diary - Chapter II", 24 июля на Massacre Records. Обложку для альбома создал Jan Yrlund (Darkgrove Design), мастеринг выполнил Tom Müller в Flatliners Studio, а продюсером материала был Oliver Philipps.



Трек-лист:



"Never Again"

"Streetchild"

"Don't Believe"

"Imprisoned"

"Do You Hear My Cry"

"Eg Ser"

"Happy Birthday"

"My Desire"

"Rock In The Sea"

"Silence"

"Angel Maria"

"Goodbye"

"Angel Maria's Poem"



Видео на композицию "I Don't Believe" доступно ниже.







