сегодня



Новая песня DUKES OF THE ORIENT



"The Dukes Return", новая песня группы DUKES OF THE ORIENT, в состав которой входят John Payne (ex-ASIA, GPS) и Erik Norlander (LAST IN LINE, LANA LANE), доступна для прослушивания ниже. Эта песня взята из альбома "Freakshow", выходящего седьмого августа на Frontiers Music Srl.



Трек-лист:



"The Dukes Return"

"The Ice Is Thin"

"Freakshow"

"The Monitors"

"Man Of Machine"

"The Last Time Traveller"

"A Quest For Knowledge"

"The Great Brass Steam Engine"

"When Ravens Cry"

"Until Then"







+0 -0



просмотров: 289