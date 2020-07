сегодня



Обучающее видео от VISCERA



VISCERA опубликовали обучающее видео на композицию "Obsidian". Эта песня вошла в альбом "Obsidian", выпущенный 6 марта на Unique Leader. За сведение и мастеринг отвечали Michael Leo Valeri (Brand of Sacrifice), а за оформление Shindy Reehal (Ingested, Harbinger).



Трек-лист:



“Delilah”

“Immersed In Ire”

“Lamb To The Slaughter”

“Carpe Noctem”

“Affliction”

“Hammers And Nails”

“Lilith”

“Obsidian”

“Silentium”







