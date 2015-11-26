Обучающее видео от VISCERA

VISCERA опубликовали обучающее видео на композицию "Obsidian". Эта песня вошла в альбом "Obsidian", выпущенный 6 марта на Unique Leader. За сведение и мастеринг отвечали Michael Leo Valeri (Brand of Sacrifice), а за оформление Shindy Reehal (Ingested, Harbinger).
Трек-лист:
“Delilah”
“Immersed In Ire”
“Lamb To The Slaughter”
“Carpe Noctem”
“Affliction”
“Hammers And Nails”
“Lilith”
“Obsidian”
“Silentium”
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