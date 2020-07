все новости группы







7 июл 2020 : Новое видео GUNGFLY



"Happy Somewhere In Between", новое видео группы GUNGFLY, нового проекта шведского мультиинструменталиста Rikard'a Sjöblom'a, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома Alone Together, выходящего четвертого сентября.



Трек-лист:



"Traveler

"Happy Somewhere In Between"

"Clean as a Whistle"

"Alone Together"

"From Afar"

"On The Shoulders Of Giants"

"Grove Thoughts" (Bonus Track)

"Shoulder Variations" (Bonus Track)







