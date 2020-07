все новости группы







7 июл 2020 : Новая песня MARENNA-MEISTER



"Follow Me Up", новая песня группы MARENNA-MEISTER, в состав которой входят Rod Marenna (Marenna) и Alex Meister (ex-Pleasure Maker, Alex Meister solo), доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома Out Of Reach, выход которого запланирован на 28 сентября на Lions Pride Music.







