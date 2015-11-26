|
|
|
все новости группы
|
сегодня
Новая песня MARENNA-MEISTER
"Follow Me Up", новая песня группы MARENNA-MEISTER, в состав которой входят Rod Marenna (Marenna) и Alex Meister (ex-Pleasure Maker, Alex Meister solo), доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома Out Of Reach, выход которого запланирован на 28 сентября на Lions Pride Music. |
|
Сообщений нет
Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).