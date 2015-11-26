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Marenna-Meister

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Новая песня MARENNA-MEISTER



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"Follow Me Up", новая песня группы MARENNA-MEISTER, в состав которой входят Rod Marenna (Marenna) и Alex Meister (ex-Pleasure Maker, Alex Meister solo), доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома Out Of Reach, выход которого запланирован на 28 сентября на Lions Pride Music.

MARENNA-MEISTER Bring Energy Of '80s Hard Rock To Debut Album; "Follow Me Up" Single Streaming



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