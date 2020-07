сегодня



Новая песня DEAD QUIET



"The Sign Of A Sealed Fate", новая песня группы DEAD QUIET, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома Truth And Ruin, выход которого запланирован на 11 сентября на Artoffact Records.



Трек-лист:



"Atoned Deaf"

"Forever Unsung"

"Of Sound And Fury"

"Truth And Ruin"

"Partial Darkness"

"The Sign Of A Sealed Fate"

"Cold Grey Death"

Truth and Ruin by Dead Quiet





