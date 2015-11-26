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Necronomicon

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8 июл 2020 : 		 Обучающее видео от NECRONOMICON

31 май 2020 : 		 Обучающее видео от NECRONOMICON

10 дек 2019 : 		 Новое видео NECRONOMICON

2 окт 2019 : 		 Новая песня NECRONOMICON

10 сен 2019 : 		 Новая песня NECRONOMICON

24 авг 2019 : 		 Новая песня NECRONOMICON

21 июн 2019 : 		 Новый альбом NECRONOMICON выйдет в октябре

14 ноя 2018 : 		 Новый альбом NECRONOMICON выйдет в 2019

14 мар 2016 : 		 Новый альбом NECRONOMICON доступен для прослушивания

26 фев 2016 : 		 Новое видео NECRONOMICON

17 фев 2016 : 		 Новая песня NECRONOMICON

29 янв 2016 : 		 Новая песня NECRONOMICON

14 фев 2014 : 		 Новое видео NECRONOMICON

6 июн 2013 : 		 Новый альбом NECRONOMICON доступен для прослушивания

27 май 2013 : 		 Новая песня NECRONOMICON

4 апр 2013 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома NECRONOMICON

27 фев 2013 : 		 NECRONOMICON на SEASON OF MIST

25 май 2011 : 		 Новый басист NECRONOMICON

4 авг 2010 : 		 NECRONOMICON расстались с басистом

9 апр 2010 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома NECRONOMICON

28 мар 2010 : 		 NECRONOMICON заключили соглашение с Napalm Records

19 фев 2009 : 		 NECRONOMICON завершают микширование нового альбома
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|||| 8 июл 2020

Обучающее видео от NECRONOMICON



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NECRONOMICON опубликовали обучающее видео на композицию "Vox Draconis", которая взята из альбома 2019 года — "Unus".

NECRONOMICON Shares вЂњVox DraconisвЂќ Guitar Playthrough Video



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КомментарииСкрыть/показать 1 )

Loastouls


9 июл 2020, 00:40		♥♥♥


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