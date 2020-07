сегодня



Новый альбом ALIZARIN доступен для прослушивания



"The Last Semblance", новый альбом группы ALIZARIN, доступен для прослушивания ниже.



Трек-лист:



“Elegy Simulacra”

“Fathom”

“A Wreath Of Temperance”

“Velvet Margin”

“Heirloom”

“Zero Sum”

“Attenuation”

“The Ivory Silo”







