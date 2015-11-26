Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Новое видео U.D.O. 42
*UDO DIRKSCHNEIDER заявил, что будет исполнять песни ACCEPT в... 25
*SCORPIONS «добились больших успехов» с новым альбомом во вре... 24
*Музыканты TESTAMENT, KATAKLYSM, HAMMERFALL, KILLSWITCH ENGAG... 19
*BON JOVI посвятили песню Джорджу Флойду 15
[= ||| все новости группы



*

Shvpes

*
Страна
United KingdomВеликобритания
Стиль
-



14 июл 2020 : 		 SHVPES — всё

28 мар 2020 : 		 GRIFFIN DICKINSON в SHVPES
| - |

|||| 14 июл 2020

SHVPES — всё



*
zoom
*
* *
Группа SHVPES, в состав которой входит сын вокалиста IRON MAIDEN's Bruce'a Dickinson'a Griffin, объявила о прекращении активной деятельности. В активе команды один ЕР и два альбома — "Pain. Joy. Ecstasy. Despair" (2016) и "Greater Than" (2018). После этого группа выпустила еще несколько синглов.

«После тщательного самоанализа мы решили закончить с SHVPES.

По мере развития этой группы мы выросли во многом как музыканты и как люди. И в результате мы пришли к тому, что начинаем двигаться в разных направлениях — как музыкально, так и в других аспектах. Продолжать в том же духе в рамках SHVPES — значит еще сильнее напрягать наше душевное здоровье и личные отношения, а также будет нечестно и вредно для всех вас.

Мы уходим в хороших отношениях, гордые и благодарные за всё, чего достигли.

Мы от всей души благодарны поклонникам и всем, кто нас поддерживал, вкладывал и верил в нас. Вы позволили нам осуществить то, о чём мы только могли мечтать, и стать частью чего-то большего, чем мы сами. Но сейчас пришло время для новой главы.

Мира и любви.

SHVPES

Grant, Griff, Harry, Ryan, & Youssef.

2015 — бесконечность».

SHVPES Feat. BRUCE DICKINSON





Like!+0Dislike!-1


КомментарииСкрыть/показать 1 )

hansi_hrb


14 июл 2020, 14:47		В добрый путь! Катитесь нахуй! Попутного ветра!


Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).


просмотров: 1214

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Реклама на DARKSIDE.ru Рейтинг@Mail.ru

1997-2020 © Russian Darkside e-Zine.    Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом