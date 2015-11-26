14 июл 2020



SHVPES — всё



Группа SHVPES, в состав которой входит сын вокалиста IRON MAIDEN's Bruce'a Dickinson'a Griffin, объявила о прекращении активной деятельности. В активе команды один ЕР и два альбома — "Pain. Joy. Ecstasy. Despair" (2016) и "Greater Than" (2018). После этого группа выпустила еще несколько синглов.



«После тщательного самоанализа мы решили закончить с SHVPES.



По мере развития этой группы мы выросли во многом как музыканты и как люди. И в результате мы пришли к тому, что начинаем двигаться в разных направлениях — как музыкально, так и в других аспектах. Продолжать в том же духе в рамках SHVPES — значит еще сильнее напрягать наше душевное здоровье и личные отношения, а также будет нечестно и вредно для всех вас.



Мы уходим в хороших отношениях, гордые и благодарные за всё, чего достигли.



Мы от всей души благодарны поклонникам и всем, кто нас поддерживал, вкладывал и верил в нас. Вы позволили нам осуществить то, о чём мы только могли мечтать, и стать частью чего-то большего, чем мы сами. Но сейчас пришло время для новой главы.



Мира и любви.



SHVPES



Grant, Griff, Harry, Ryan, & Youssef.



2015 — бесконечность».













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