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Hell Freezes Over

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HELL FREEZES OVER выпускают новый альбом



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HELL FREEZES OVER выпустят новую работу, получившую название Hellraiser, в августе/сентября этого года на Carnal Beast, подлейбле Spiritual Beast Records:

"Hellraiser"
"Roadkill"
"End The Breath Of The Night"
"Grant You Metal"
"Burn Your Life"
"The Last Frontier"
"Phantom Helicopter Attack"
"Hawkeye"
"Overwhelm"
"Eternal March Of Valor"

Japanese Speed Metallers HELL FREEZES OVER Gearing Up To Release New Album; Pro-Shot Live Video Available



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