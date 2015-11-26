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HELL FREEZES OVER выпускают новый альбом
HELL FREEZES OVER выпустят новую работу, получившую название Hellraiser, в августе/сентября этого года на Carnal Beast, подлейбле Spiritual Beast Records:
"Hellraiser"
"Roadkill"
"End The Breath Of The Night"
"Grant You Metal"
"Burn Your Life"
"The Last Frontier"
"Phantom Helicopter Attack"
"Hawkeye"
"Overwhelm"
"Eternal March Of Valor"
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