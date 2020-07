сегодня



HELL FREEZES OVER выпускают новый альбом



HELL FREEZES OVER выпустят новую работу, получившую название Hellraiser, в августе/сентября этого года на Carnal Beast, подлейбле Spiritual Beast Records:



"Hellraiser"

"Roadkill"

"End The Breath Of The Night"

"Grant You Metal"

"Burn Your Life"

"The Last Frontier"

"Phantom Helicopter Attack"

"Hawkeye"

"Overwhelm"

"Eternal March Of Valor"







