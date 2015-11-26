Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Новое видео U.D.O. 40
*SCORPIONS «добились больших успехов» с новым альбомом во вре... 24
*UDO DIRKSCHNEIDER заявил, что будет исполнять песни ACCEPT в... 23
*Бивис и Баттхед возвращаются! 23
*MIKE PORTNOY: «Почему вы не надеваете маски?» 23
[= ||| все новости группы



*

Tokyo Motor Fist

*
| - |

|||| сегодня

Новая песня TOKYO MOTOR FIST



*
zoom
*
* *
"Mean It", новая песня группы TOKYO MOTOR FIST, в состав которой входят вокалист DANGER DANGER Ted Poley и гитарист Steve Brown из TRIXTER, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Lions", выход которого состоялся десятого июля. Партии клавиш для заглавного трека записал Dennis DeYoung, а партии саксофона для "Sedona" Mark Rivera (Billy Joel, Ringo Starr). За сведение отвечал Bruno Ravel (Danger Danger, The Defiants), а мастеринг проводил Maor Applebaum (Faith No More, Yes, Dokken).

Трек-лист:

"Youngblood"
"Monster In Me"
"Around Midnight"
"Mean It"
"Lions"
"Decadence On 10th Street"
"Dream Your Heart Out"
"Blow Your Mind"
"Sedona"
"Look Into Me"
"Winner Takes All"

TOKYO MOTOR FIST Featuring DANGER DANGER, TRIXTER Members Streaming New Track "Mean it" (Audio)



Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать 2 )

Alex ASP


13 июл 2020, 19:02		Хорошая группа, действительно впитали лучшее от danger danger и trixter. Мне кажется вообще в мелодик роке за последние лет 5 было не так и много интересных релизов, а этот проект как раз именно в числе тех, кто записал действительно хорошую музыку для фэнов АОР и мелодик хард-рока. Настоятельно рекомендую к прослушиванию всем неравнодушным к жанру.

Pennywise


13 июл 2020, 21:46		Пожалуй лучший альбом 2019-2020 г. в стиле AOR.


Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).


просмотров: 206

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Реклама на DARKSIDE.ru Рейтинг@Mail.ru

1997-2020 © Russian Darkside e-Zine.    Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом