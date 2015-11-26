Новая песня TOKYO MOTOR FIST

"Mean It", новая песня группы TOKYO MOTOR FIST, в состав которой входят вокалист DANGER DANGER Ted Poley и гитарист Steve Brown из TRIXTER, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Lions", выход которого состоялся десятого июля. Партии клавиш для заглавного трека записал Dennis DeYoung, а партии саксофона для "Sedona" Mark Rivera (Billy Joel, Ringo Starr). За сведение отвечал Bruno Ravel (Danger Danger, The Defiants), а мастеринг проводил Maor Applebaum (Faith No More, Yes, Dokken).
Трек-лист:
"Youngblood"
"Monster In Me"
"Around Midnight"
"Mean It"
"Lions"
"Decadence On 10th Street"
"Dream Your Heart Out"
"Blow Your Mind"
"Sedona"
"Look Into Me"
"Winner Takes All"
Alex ASP
Pennywise
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