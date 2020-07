сегодня



Новая песня TOKYO MOTOR FIST



"Mean It", новая песня группы TOKYO MOTOR FIST, в состав которой входят вокалист DANGER DANGER Ted Poley и гитарист Steve Brown из TRIXTER, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Lions", выход которого состоялся десятого июля. Партии клавиш для заглавного трека записал Dennis DeYoung, а партии саксофона для "Sedona" Mark Rivera (Billy Joel, Ringo Starr). За сведение отвечал Bruno Ravel (Danger Danger, The Defiants), а мастеринг проводил Maor Applebaum (Faith No More, Yes, Dokken).



Трек-лист:



"Youngblood"

"Monster In Me"

"Around Midnight"

"Mean It"

"Lions"

"Decadence On 10th Street"

"Dream Your Heart Out"

"Blow Your Mind"

"Sedona"

"Look Into Me"

"Winner Takes All"







+0 -0



( 2 ) просмотров: 206