14 июл 2020



Новое видео PALLBEARER



"Forgotten Days", новое видео PALLBEARER, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из альбома "Forgotten Days", выход которого намечен на двадцать третье октября.



Трек-лист:



"Forgotten Days"

"Riverbed"

"Stasis"

"Silver Wings"

"The Quicksand Of Existing"

"Vengeance & Ruination"

"Rite Of Passage"

"Caledonia"







