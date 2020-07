сегодня



Дебютный альбом BEHIND THE HORROR выйдет летом



Бразильская группа BEHIND THE HORROR выпустит десятого августа свой первый полноформатный альбом "Burn Up This Truth", два сингла из которого доступны ниже.



Трек-лист:



"Burn Up This Truth"

"Storm Rage"

"Outland"

"Resident Evil"

"Sky Seeker"

"Heroes Die Alone"

"Into The Void"







