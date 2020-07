все новости группы







15 июл 2020 : Новая песня WHITE DOG



сегодня



Новая песня WHITE DOG



"The Lantern", новая песня группы WHITE DOG, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "White Dog", выход которого запланирован на 25 сентября на Rise Above Records.



Трек-лист:



"Sawtooth"

"Black Powder"

"The Lantern"

"Snapdragon"

"Crystal Panther"

"Abandon Ship"

"Pale Horse"

"Verus Cultus"







