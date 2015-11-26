сегодня



DEADSY выпустят первый за 14 лет альбом



Группа DEADSY, в состав которой входит Elijah Blue (a.k.a. P. Exeter Blue I), сын Шер и Грега Оллмана, выпустит первый за более чем четырнадцать лет студийный альбом, получивший название 'Subterfugue' (Sub-tur-fyoog), в начале следующего года. Первый сингл и видео ожидается осенью. Группа также планирует выпустить переиздание второй пластинки, "Phantasmagore", на всех цифровых платформах и и виниле.







+1 -0



просмотров: 93

