DEADSY выпустят первый за 14 лет альбом

Группа DEADSY, в состав которой входит Elijah Blue (a.k.a. P. Exeter Blue I), сын Шер и Грега Оллмана, выпустит первый за более чем четырнадцать лет студийный альбом, получивший название 'Subterfugue' (Sub-tur-fyoog), в начале следующего года. Первый сингл и видео ожидается осенью. Группа также планирует выпустить переиздание второй пластинки, "Phantasmagore", на всех цифровых платформах и и виниле.
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