17 июл 2020 : БэЛэМэ-видео от PALACEBURN



После трехлетнего молчания, PALACEBURN вернулись с протестным треком "And You Wonder Why They Kneel”. Группа также сообщила, что работает над рядом новых песен, выпустить которые планируется в этом году, а также в 2021 запланирован выход полноформатного студийного альбома.







