Лидер BEHEMOTH на новом альбоме ROME



Двадцать восьмого августа состоится релиз нового альбома ROME, получившего название "Le Ceneri Di Heliodoro", в записи которого принимали участие лидер BEHEMOTH Adam Nergal Darski ("The Angry Cup"), а также Laure Le Prunenec из Rïcïnn, Joseph D. Rowland из Pallbearer и J.J. из Harakiri For The Sky.



Трек-лист:



"Masters Of The Earth" (ft. Aki Cederberg)

"Tyriat Sig Tyrias"

"Ächtung, Baby!" (ft. Alan Averill of Primordial)

"Making Enemies In The New Age" (ft. Joseph D. Rowland of Pallbearer)

"The Angry Cup" (ft. Adam Nergal Darski of Behemoth/Me And That Man)

"The Twain"

"Kali Yuga Über Alles"

"The Weight Of Light"

"The Lay Of Iria" (ft. J. J. of Harakiri For The Sky)

"On Albion’s Plain"

"Palmyra" (ft. Laure Le Prunenec of Rïcïnn)

"Obsidian "

"A Peak Of One's Own"



Композиция "Ächtung, Baby!" доступна для прослушивания ниже.







