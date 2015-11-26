Видео с текстом от BURIAL

"Encircled By Wolves", новое видео с текстом от британской блэк-металл-группы BURIAL, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Satanic Upheaval", выпущенного восьмого мая на Apocalyptic Witchcraft. Запись проходила вместе с Chris'ом Taylor'ом в Noiseboy Studios, а мастеринг проводил Chris Fielding (Conan, Electric Wizard, Primordial, Winterfylleth) в Foel Studios.
Трек-лист:
"Encircled By Wolves"
"Void Of Decay"
"Hellish Reaping Screams"
"Beneath The Filth"
"Destruction Absolute"
"Decayed By Time"
"Barren Lands"
"Devour Your Soul"
"Satanic Upheaval"
"Curse By The Light"
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