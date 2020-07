сегодня



Видео с текстом от BURIAL



"Encircled By Wolves", новое видео с текстом от британской блэк-металл-группы BURIAL, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Satanic Upheaval", выпущенного восьмого мая на Apocalyptic Witchcraft. Запись проходила вместе с Chris'ом Taylor'ом в Noiseboy Studios, а мастеринг проводил Chris Fielding (Conan, Electric Wizard, Primordial, Winterfylleth) в Foel Studios.



Трек-лист:



"Encircled By Wolves"

"Void Of Decay"

"Hellish Reaping Screams"

"Beneath The Filth"

"Destruction Absolute"

"Decayed By Time"

"Barren Lands"

"Devour Your Soul"

"Satanic Upheaval"

"Curse By The Light"







