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Chyld

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Вокалист FAMOUS UNDERGROUND / Ex-SLIK TOXIK в композиции CHYLD



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Вокалист Famous Underground / ex-Slik Toxik Nick Walsh записал партию вокала для композиции CHYLD "Ride Out":

«После тусовки с моим старым другом и приятелем по группе Slik Toxik Нилом Басби, навёрстывая упущенное и делясь историями, он рассказал о том, как он и ещё один мой старый друг, Pete Dove (Slash Puppet), воскрешают свою классическую хэви-металлическую группу 80-х годов — CHYLD.

Эти разговоры привели к тому, что вы услышите и увидите ниже. Песня, которая, как я полагаю, была написана в 1983 году в разгар "нового" звука, называемого хэви, будет представлена публике в 2020 году. После предоставленной возможности принять участие в записи этого трека я не мог отделаться от ощущения, что мне снова 16 лет. Смотрите и слушайте!»

FAMOUS UNDERGROUND / Ex-SLIK TOXIK Frontman NICK WALSH On Singing New CHYLD Single -



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