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20 июл 2020
Новое видео HUMAVOID
"Lidless", новое видео группы HUMAVOID, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома Lidless, выходящего 21 августа на Noble Demon.
Трек-лист:
"Fortune For Demise"
"Lidless"
"Aluminum Rain"
"Inside 1"
"Matter"
"What You Hide"
"Inside 2"
"The Breathing Method"
"Undercurrent"
"Drywall Cracks"
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