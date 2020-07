20 июл 2020



Новое видео HUMAVOID



"Lidless", новое видео группы HUMAVOID, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома Lidless, выходящего 21 августа на Noble Demon.



Трек-лист:



"Fortune For Demise"

"Lidless"

"Aluminum Rain"

"Inside 1"

"Matter"

"What You Hide"

"Inside 2"

"The Breathing Method"

"Undercurrent"

"Drywall Cracks"







+0 -0



просмотров: 48