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Humavoid

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|||| 20 июл 2020

Новое видео HUMAVOID



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"Lidless", новое видео группы HUMAVOID, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома Lidless, выходящего 21 августа на Noble Demon.

Трек-лист:

"Fortune For Demise"
"Lidless"
"Aluminum Rain"
"Inside 1"
"Matter"
"What You Hide"
"Inside 2"
"The Breathing Method"
"Undercurrent"
"Drywall Cracks"

Finland's HUMAVOID Featuring DIABLO Drummer, Ex-AMORAL Members To Release New Album In August; Official Video For "Lidless" Single Posted



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