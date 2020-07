сегодня



Музыканты NARNIA, SOLUTION 45 — в THE WAYMAKER



Группа THE WAYMAKER, в состав которой входят Christian Liljegren (Narnia, Audiovision), Jani Stefanovic (Solution 45, Zhakiah, Miseration) и Katja Stefanovic (solo artist, ex-Random Eyes), представила собственное прочтение композиции STRYPER “Soldiers Under Command”.







