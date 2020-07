23 июл 2020



Музыканты SKELETONWITCH, WOLVHAMMER в PULCHRA MORTE



Дэт/дум команда PULCHRA MORTE, в состав которой входят Adam Clemans (Skeletonwitch, Wolvhammer), John Porada (Wolvhammer, Abigail Williams), Jarrett Pritchard (Eulogy, Brutality), Clayton Gore (Eulogy, Harkonin) и Jeffrey Breden (Leagues Below), хаключила контракт с лейблом Transcending Records на котором осенью состоится релиз нового альбома. Один из треков из этого релиза, "Knife Of The Will", доступен ниже.







+0 -1



просмотров: 70