Музыканты SKELETONWITCH, WOLVHAMMER в PULCHRA MORTE
Дэт/дум команда PULCHRA MORTE, в состав которой входят Adam Clemans (Skeletonwitch, Wolvhammer), John Porada (Wolvhammer, Abigail Williams), Jarrett Pritchard (Eulogy, Brutality), Clayton Gore (Eulogy, Harkonin) и Jeffrey Breden (Leagues Below), хаключила контракт с лейблом Transcending Records на котором осенью состоится релиз нового альбома. Один из треков из этого релиза, "Knife Of The Will", доступен ниже.
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