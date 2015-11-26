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Pulchra Morte

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|||| 23 июл 2020

Музыканты SKELETONWITCH, WOLVHAMMER в PULCHRA MORTE



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Дэт/дум команда PULCHRA MORTE, в состав которой входят Adam Clemans (Skeletonwitch, Wolvhammer), John Porada (Wolvhammer, Abigail Williams), Jarrett Pritchard (Eulogy, Brutality), Clayton Gore (Eulogy, Harkonin) и Jeffrey Breden (Leagues Below), хаключила контракт с лейблом Transcending Records на котором осенью состоится релиз нового альбома. Один из треков из этого релиза, "Knife Of The Will", доступен ниже.

PULCHRA MORTE Feat. Current/Former SKELETONWITCH, WOLVHAMMER Members Sign With Transcending Records



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