Концертное видео SKÁLMÖLD

SKÁLMÖLD выпустят двадцать пятого сентября новый концертный релиз, "10 Year Anniversary - Live In Reykjavik", фрагмент из которого, композиция "Niðavellir", доступна для просмотра ниже. Релиз будет доступен в следующих вариантах:
- 8 Page Digipack with Sleeve: 2 CD & BluRay
- 2LP Gatefold Black Vinyl
- 2LP Gatefold Edition in Black & White Vinyl (strictly limited to 300 copies)
- Digipak +Shirt Bundle
- 2LP Gatefold Black Vinyl +Shirt Bundle
- Digital album
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