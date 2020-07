сегодня



Концертное видео SKÁLMÖLD



SKÁLMÖLD выпустят двадцать пятого сентября новый концертный релиз, "10 Year Anniversary - Live In Reykjavik", фрагмент из которого, композиция "Niðavellir", доступна для просмотра ниже. Релиз будет доступен в следующих вариантах:



- 8 Page Digipack with Sleeve: 2 CD & BluRay

- 2LP Gatefold Black Vinyl

- 2LP Gatefold Edition in Black & White Vinyl (strictly limited to 300 copies)

- Digipak +Shirt Bundle

- 2LP Gatefold Black Vinyl +Shirt Bundle

- Digital album



Трек-лист:



"Heima"

"Árás"

"Að hausti"

"Fenrisúlfur"

"Narfi"

"Miðgarðsormur"

"Niflheimur"

"Með fuglum"

"Mara"

"Móri"

"Niðavellir"

"Að vetri"

"Dauði"

"Gleipnir"

"Með jötnum"

"Kvaðning"



Bonus: Band Documentary







