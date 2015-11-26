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Skálmöld

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Концертное видео SKÁLMÖLD



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SKÁLMÖLD выпустят двадцать пятого сентября новый концертный релиз, "10 Year Anniversary - Live In Reykjavik", фрагмент из которого, композиция "Niðavellir", доступна для просмотра ниже. Релиз будет доступен в следующих вариантах:

- 8 Page Digipack with Sleeve: 2 CD & BluRay
- 2LP Gatefold Black Vinyl
- 2LP Gatefold Edition in Black & White Vinyl (strictly limited to 300 copies)
- Digipak +Shirt Bundle
- 2LP Gatefold Black Vinyl +Shirt Bundle
- Digital album

Трек-лист:

"Heima"
"Árás"
"Að hausti"
"Fenrisúlfur"
"Narfi"
"Miðgarðsormur"
"Niflheimur"
"Með fuglum"
"Mara"
"Móri"
"Niðavellir"
"Að vetri"
"Dauði"
"Gleipnir"
"Með jötnum"
"Kvaðning"

Bonus: Band Documentary

SKГЃLMГ–LD To Release New Live Album, 10 Year Anniversary - Live In Reykjavik, In September;



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