Обучающее видео от NOVEMBERS DOOM



В видео, опубликованном ниже, басист NOVEMBERS DOOM Mike Feldman демонстрирует исполнение песни "Nephilim Grove" из альбома "Nephilim Grove", который вышел 1 ноября на Prophecy Productions.



Трек-лист:



"Petrichor"

"The Witness Marks"

"Nephilim Grove"

"What We Become"

"Adagio"

"Black Light"

"The Clearing Blind"

"Still Wrath"

"The Obelus"







