Видео с выступления LULLACRY



LULLACRY опубликовали видео с выступления, состоявшегося 20 августа 1999 года.



Сет-лист:



"Alone"

"All For Nothing"

"Downwards" (feat. Nico Hartonen)

"For Evermore"

"Children Of The Grave" (Black Sabbath cover)

"Sweet Desire"

"The Chant"

"My Dear Skinwalker"







