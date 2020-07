все новости группы







Isengard

Норвегия

Pagan Metal



27 июл 2020 : ISENGARD выпустят демо



ISENGARD выпустят демо-записи, сделанные с 1989 по 1993 год, собранные в новом релизе Vårjevndøgn (доступен на CD и виниле):



“Cult Metal”

“Dragon Fly (Proceed Upon The Journey)”

“Floating With The Ancient Tide”

“The Fright”

“A Shape In The Dark”

“Slash At The Sun”

“Rockemillion”

“The Light”

“The Solar Winds Mantra”







