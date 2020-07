сегодня



Новая песня BLACK CROWN INITIATE



"Death Comes In Reverse", новая песня группы BLACK CROWN INITIATE, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома Violent Portraits of Doomed Escape, выход которого запланирован на седьмое августа на CD в диджипаке, на виниле с CD и трех различных винилах.



Трек-лист:



“Invitation”

“Son Of War”

“Trauma Bonds”

“Years In Frigid Light”

“Bellow”

“Death Comes In Reverse”

“Sun Of War”

“Holy Silence”

“He Is The Path”







+1 -0



просмотров: 126