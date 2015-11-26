Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*BON JOVI посвятили песню Джорджу Флойду 60
*Гитарист METALLICA: «Было у меня чувство вины из-за ухода из... 23
*UDO DIRKSCHNEIDER: «Воссоединение ACCEPT? Забудьте об этом!» 21
*PAUL STANLEY — о биполярном расстройстве Канье Уэста 20
*Основатель группы БАТЮШКА осудил новый клип группы BATUSHKA 20
[= ||| все новости группы



*

Black Crown Initiate

*



27 июл 2020 : 		 Новая песня BLACK CROWN INITIATE

13 июл 2020 : 		 Новое видео BLACK CROWN INITIATE

7 июн 2020 : 		 Видео с текстом от BLACK CROWN INITIATE

15 мар 2020 : 		 Новый сингл BLACK CROWN INITIATE

23 сен 2019 : 		 Новая песня BLACK CROWN INITIATE

31 июл 2019 : 		 BLACK CROWN INITIATE подписали контракт с Century Media Records

26 июл 2016 : 		 Новое видео BLACK CROWN INITIATE

15 июл 2016 : 		 Новая песня BLACK CROWN INITIATE

5 июл 2016 : 		 Обучающие видео от BLACK CROWN INITIATE

9 июн 2016 : 		 Новая песня BLACK CROWN INITIATE

6 май 2016 : 		 Новая песня BLACK CROWN INITIATE

20 апр 2016 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома BLACK CROWN INITIATE

4 фев 2016 : 		 BLACK CROWN INITIATE отправились в студию

18 ноя 2014 : 		 Новое видео BLACK CROWN INITIATE

30 сен 2014 : 		 Новое видео BLACK CROWN INITIATE

25 сен 2014 : 		 Новая песня BLACK CROWN INITIATE

17 сен 2014 : 		 Новая песня BLACK CROWN INITIATE
| - |

|||| сегодня

Новая песня BLACK CROWN INITIATE



*
zoom
*
* *
"Death Comes In Reverse", новая песня группы BLACK CROWN INITIATE, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома Violent Portraits of Doomed Escape, выход которого запланирован на седьмое августа на CD в диджипаке, на виниле с CD и трех различных винилах.

Трек-лист:

“Invitation”
“Son Of War”
“Trauma Bonds”
“Years In Frigid Light”
“Bellow”
“Death Comes In Reverse”
“Sun Of War”
“Holy Silence”
“He Is The Path”

BLACK CROWN INITIATE Release вЂњDeath Comes In ReverseвЂќ Single; Audio



Like!+1Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Сообщений нет



Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).


просмотров: 126

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Реклама на DARKSIDE.ru Рейтинг@Mail.ru

1997-2020 © Russian Darkside e-Zine.    Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом