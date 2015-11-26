Фраза, имя группы
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BON JOVI посвятили песню Джорджу Флойду
60
Гитарист METALLICA: «Было у меня чувство вины из-за ухода из...
23
UDO DIRKSCHNEIDER: «Воссоединение ACCEPT? Забудьте об этом!»
21
PAUL STANLEY — о биполярном расстройстве Канье Уэста
20
Основатель группы БАТЮШКА осудил новый клип группы BATUSHKA
20
все новости группы
Intronaut
США
Post Metal
Progressive Metal
http://www.intronaut.net/
Myspace:
http://www.myspace.com/intronaut
27 июл 2020
:
Кавер-версия CREEDENCE CLEARWATER REVIVAL от INTRONAUT
6 мар 2020
:
Новое видео INTRONAUT
30 янв 2020
:
Новая песня INTRONAUT
8 янв 2020
:
Обучающее видео от INTRONAUT
12 дек 2019
:
Новый альбом INTRONAUT выйдет зимой
12 июл 2019
:
INTRONAUT заключили контракт с METAL BLADE
23 мар 2016
:
Новое видео INTRONAUT
14 ноя 2015
:
Новое видео INTRONAUT
17 окт 2015
:
Новая песня INTRONAUT
17 сен 2015
:
Новая песня INTRONAUT
20 авг 2015
:
Новый альбом INTRONAUT выйдет в ноябре
14 апр 2015
:
INTRONAUT приступили к работе над альбомом
3 дек 2013
:
Новое видео INTRONAUT
4 мар 2013
:
Новая песня INTRONAUT
5 фев 2013
:
Обложка и трек-лист нового альбома INTRONAUT
10 янв 2013
:
Обложка нового сингла INTRONAUT
15 ноя 2012
:
Название нового альбома INTRONAUT
13 окт 2012
:
INTRONAUT начали работу над альбомом
7 окт 2010
:
Европейская версия INTRONAUT выйдет с бонусом
11 сен 2010
:
Новый трек INTRONAUT
1 сен 2010
:
Обложка нового альбома INTRONAUT
16 авг 2010
:
Дата выхода нового альбома INTRONAUT
30 июл 2010
:
Новая песня INTRONAUT
сегодня
Кавер-версия CREEDENCE CLEARWATER REVIVAL от
INTRONAUT
INTRONAUT представили собственное прочтение классического трека CREEDENCE CLEARWATER REVIVAL, "Run Through The Jungle".
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Сообщений нет
Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).