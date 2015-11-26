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Intronaut

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27 июл 2020 : 		 Кавер-версия CREEDENCE CLEARWATER REVIVAL от INTRONAUT

6 мар 2020 : 		 Новое видео INTRONAUT

30 янв 2020 : 		 Новая песня INTRONAUT

8 янв 2020 : 		 Обучающее видео от INTRONAUT

12 дек 2019 : 		 Новый альбом INTRONAUT выйдет зимой

12 июл 2019 : 		 INTRONAUT заключили контракт с METAL BLADE

23 мар 2016 : 		 Новое видео INTRONAUT

14 ноя 2015 : 		 Новое видео INTRONAUT

17 окт 2015 : 		 Новая песня INTRONAUT

17 сен 2015 : 		 Новая песня INTRONAUT

20 авг 2015 : 		 Новый альбом INTRONAUT выйдет в ноябре

14 апр 2015 : 		 INTRONAUT приступили к работе над альбомом

3 дек 2013 : 		 Новое видео INTRONAUT

4 мар 2013 : 		 Новая песня INTRONAUT

5 фев 2013 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома INTRONAUT

10 янв 2013 : 		 Обложка нового сингла INTRONAUT

15 ноя 2012 : 		 Название нового альбома INTRONAUT

13 окт 2012 : 		 INTRONAUT начали работу над альбомом

7 окт 2010 : 		 Европейская версия INTRONAUT выйдет с бонусом

11 сен 2010 : 		 Новый трек INTRONAUT

1 сен 2010 : 		 Обложка нового альбома INTRONAUT

16 авг 2010 : 		 Дата выхода нового альбома INTRONAUT

30 июл 2010 : 		 Новая песня INTRONAUT
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|||| сегодня

Кавер-версия CREEDENCE CLEARWATER REVIVAL от INTRONAUT



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INTRONAUT представили собственное прочтение классического трека CREEDENCE CLEARWATER REVIVAL, "Run Through The Jungle".

INTRONAUT Release Digital Single For Cover Of CREEDENCE CLEARWATER REVIVAL Classic "Run Through The Jungle"; Audio Streaming



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