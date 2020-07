сегодня



Видео с текстом от INVIDIA



Группа INVIDIA, в состав которой входят бывшие и нынешние музыканты FIVE FINGER DEATH PUNCH и SKINLAB, опубликовала официальное видео с текстом на песню "The Other Side". В записи этого трека в качестве гостя принимал участие Aaron Nordstrom из Gemini Syndrome.







+0 -0



просмотров: 137