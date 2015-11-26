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Новое видео WOR
“VI Kings”, новое видео группы WOR, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Prisoners", выходящего седьмого августа на Bungalo Records / Universal.
Трек-лист:
"Kill You"
"Caged"
"VI Kings"
"Sirens"
"A Place To Die"
"Predator"
"T.G.S.O.A.T"
"Come Out And Play"
"Hiraeth"
"Freedom Suicide"
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