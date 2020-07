сегодня



Новое видео WOR



“VI Kings”, новое видео группы WOR, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Prisoners", выходящего седьмого августа на Bungalo Records / Universal.



Трек-лист:



"Kill You"

"Caged"

"VI Kings"

"Sirens"

"A Place To Die"

"Predator"

"T.G.S.O.A.T"

"Come Out And Play"

"Hiraeth"

"Freedom Suicide"







