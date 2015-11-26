Видео с текстом от RAVENWORD

Симфоник-пауэр-металл-группа RAVENWORD, в состав которой входят клавишник и основной композитор Davide Scuteri (Choirs Of Veritas), а также Chiara Tricarico (Temperance, Sound Storm, Moonlight Haze), Michele Olmi (Chronosfear, Skeleeton) и Cesare Ferrari (Choirs Of Veritas), заключила контракт с лейблом Rockshot Records, на котором в начале года состоялся релиз альбома "Transcendence".
Трек-лист:
"Blue Roses"
"Life Is In Your Hands"
"No More"
"Lullaby Of The Last Petal"
"Purity"
"Rain Of Stars"
"The Queen Of Darkness"
"What I Need"
"The Swansong"
"Dylan"
"Crimson Lake"
"The Distance"
"Bleeding Moon"
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