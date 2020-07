сегодня



Видео с текстом от RAVENWORD



Симфоник-пауэр-металл-группа RAVENWORD, в состав которой входят клавишник и основной композитор Davide Scuteri (Choirs Of Veritas), а также Chiara Tricarico (Temperance, Sound Storm, Moonlight Haze), Michele Olmi (Chronosfear, Skeleeton) и Cesare Ferrari (Choirs Of Veritas), заключила контракт с лейблом Rockshot Records, на котором в начале года состоялся релиз альбома "Transcendence".



Трек-лист:



"Blue Roses"

"Life Is In Your Hands"

"No More"

"Lullaby Of The Last Petal"

"Purity"

"Rain Of Stars"

"The Queen Of Darkness"

"What I Need"

"The Swansong"

"Dylan"

"Crimson Lake"

"The Distance"

"Bleeding Moon"



Видео с текстом к "Purity" доступен ниже.







