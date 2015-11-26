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Sister Sin

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30 июл 2020 : 		 Видео с репетиции SISTER SIN

23 дек 2019 : 		 SISTER SIN возвращаются!

2 дек 2015 : 		 Вокалистка SISTER SIN: «Я не ухожу из музыки»

7 ноя 2015 : 		 SISTER SIN объявили о распаде

5 окт 2015 : 		 SISTER SIN о безумных историях в туре

21 авг 2015 : 		 SISTER SIN на радио

2 мар 2015 : 		 Новое видео SISTER SIN

16 янв 2015 : 		 Вокалистка SISTER SIN снялась для журнала Penthouse

15 янв 2015 : 		 Делаем зарядку с вокалисткой SISTER SIN

1 ноя 2014 : 		 Новое видео SISTER SIN

25 окт 2014 : 		 Новый альбом SISTER SIN доступен для прослушивания

17 сен 2014 : 		 Видео с текстом от SISTER SIN

31 май 2013 : 		 Трек-лист переиздания SISTER SIN

22 май 2013 : 		 Переиздание дебютного альбома SISTER SIN выйдет в июне

17 мар 2013 : 		 Видео с выступления SISTER SIN

12 мар 2013 : 		 Новое видео SISTER SIN

21 янв 2013 : 		 Новое видео SISTER SIN

23 окт 2012 : 		 Новый альбом SISTER SIN доступен для прослушивания

15 окт 2012 : 		 Новое видео SISTER SIN

12 окт 2012 : 		 Новая песня SISTER SIN

19 сен 2012 : 		 SISTER SIN исполнили новый трек

22 авг 2012 : 		 Трек-лист нового альбома SISTER SIN

16 авг 2012 : 		 Видео с текстом от SISTER SIN

7 авг 2012 : 		 Новый сингл SISTER SIN

21 июн 2012 : 		 Трейлер нового альбома SISTER SIN

23 май 2012 : 		 Выход нового альбома SISTER SIN откладывается
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Видео с репетиции SISTER SIN



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Видео с репетиции классического состава SISTER SIN, принявшего участие в стриме "Raw & Mean From Rehearsal", доступно ниже.

Watch Reunited SISTER SIN Perform Live In Rehearsal

















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КомментарииСкрыть/показать 1 )

Lord Iscariah


30 июл 2020, 08:02		О, значит вы воссоединились, хорошая новость


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