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Новое видео MEMOIRA
"Carnival Of Creation", новое видео группы MEMOIRA, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома Carnival Of Creation, выходящего 25 сентября на Inverse Records:
"Dawn of Time"
"Carnival of Creation"
"Queen Element"
"Hunter's Moon"
"Dark Passenger"
"Shooting Star"
"Snowglobe"
"Crimson Bride Symphony"
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