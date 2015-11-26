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Memoira

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Новое видео MEMOIRA



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"Carnival Of Creation", новое видео группы MEMOIRA, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома Carnival Of Creation, выходящего 25 сентября на Inverse Records:

"Dawn of Time"
"Carnival of Creation"
"Queen Element"
"Hunter's Moon"
"Dark Passenger"
"Shooting Star"
"Snowglobe"
"Crimson Bride Symphony"

Finland's MEMOIRA Return With New Album Carnival Of Creation; Official Video For Title Track Released



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