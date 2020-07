сегодня



Новое видео MEMOIRA



"Carnival Of Creation", новое видео группы MEMOIRA, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома Carnival Of Creation, выходящего 25 сентября на Inverse Records:



"Dawn of Time"

"Carnival of Creation"

"Queen Element"

"Hunter's Moon"

"Dark Passenger"

"Shooting Star"

"Snowglobe"

"Crimson Bride Symphony"







+0 -0



просмотров: 147