2 авг 2020



Умер бывший вокалист PICTURE , THE RODS, GUARDIANS OF THE FLAME



Бывший вокалист PICTURE, THE RODS, GUARDIANS OF THE FLAME, Сэмми “Шмулик” Эвигал, скончался тридцатого июля в возрасте 65 лет от рака. Об этом на Facebook сообщила вдова музыканта.







+0 -1



просмотров: 274