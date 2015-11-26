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Музыканты AVENGED SEVENFOLD, ALICE COOPER, FOZZY, Ex-MACHINE HEAD в THE WHEELBLOCKS
Chris Jericho (FOZZY), Nita Strauss (ALICE COOPER), Phil Demmel (VIO-LENCE, ex-MACHINE HEAD), Johnny Christ (AVENGED SEVENFOLD) и давний бойфренд NitaJosh Villalta объединились в группе THE WHEELBLOCKS. Первым релизом от команды станет кавер-версия классического трека IRON MAIDEN "Aces High". |
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