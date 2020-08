сегодня



Акустика от STINKY



STINKY опубликовали видео на “Rough Diamond (Unplugged),” оригинал которой вошел в недавно выпущенный на M-Theory Audio альбом Of Lost Things:



“Revival Fire”

“Lame Heart”

“Distance”

“Strangers With Familiar Faces”

“Mind Trapped”

“Unloving”

“Nosedive”

“Struggle”

“Made It Home”

“Spring Letter”

“Rough Diamond” (unplugged)







