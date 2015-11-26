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Die Krupps

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DIE KRUPPS записали кавер на THE STRANGLERS с экс-гитаристом MANOWAR



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DIE KRUPPS объединили усилия с экс-гитаристом MANOWAR Ross'ом "The Boss" Friedman'ом и выпустили новый сингл -— кавер на культовую песню STRANGLERS "No More Heroes".

«DIE KRUPPS под предводительством Jürgen'a Engler'a входят в число пионеров EBM и индастриал-металла. Группа образовалась в Дюссельдорфе в 1980 году, и тогда же, когда по другую стороны Атлантики Friedman, приостановивший свою работу с влиятельной панк-группой THE DICTATORS, основал MANOWAR. Engler и Friedman с тех пор сделали впечатляющую карьеру в разных стилях тяжёлой музыки, а сейчас они объединили усилия в рамках этого необычного сотрудничества.

Песня "No More Heroes" вошла в одноимённый альбом 1977 года рок-легенд THE STRANGLERS, которых THE DICTATORS поддерживали в туре "No More Heroes" по Великобритании. Кавер стал своеобразным посвящением недавно ушедшему клавишнику STRANGLERS Dave'у Greenfield'у. Один из последних героев британского рока умер в мае этого года от COVID-19.

Engler сказал:

«Для меня как для фаната DICTATORS со стажем большая честь поработать с Ross'ом над этим проектом. Этот год стал печальным для музыки. Мы потеряли многих великих музыкантов. "No More Heroes" —отличная песня для того, чтобы сделать посвящение ушедшим героям. И отличный повод посотрудничать с Ross'ом The Boss'ом! Дерьмо не пройдёт, только рок, стопроцентный рок!"

Песня войдёт в будущий альбом DIE KRUPPS, который выйдет в следующем году.

DIE KRUPPS Teams Up With Ex-MANOWAR Guitarist ROSS THE BOSS On THE STRANGLERS Cover








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